ロッテはレギュラーシーズンのホーム最終戦となる５日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）で、試合終了後に最終戦セレモニーを実施すると発表した。セレモニーでは、今季を振り返る映像の放映や、あいさつ、監督、コーチ、選手による場内一周、サインボールの投げ込みなどが行われる。