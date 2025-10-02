ジェームズ・キャメロンが手がける「アバター」シリーズの第3弾、最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日に日米同時公開される。それに先駆け、10月3日から1週間限定で、シリーズ第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）の3D再上映がスタートする。さらに、上映終了後のエンドロールの最後には、最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』の本編映像の一部が特別に披露されることが決定した。