地震による再液状化を防ぐため、本格工事に向けて実証実験を進めている射水市できょう、地下の水を集める管の設置作業が始まりました。管を設置するのは、射水市港町で、市が委託した業者が作業を進めています。管は、集水管と呼ばれ、砂や泥は通さず水だけを通すポリプロピレン製で、地下3.5メートルに設置します。射水市都市整備部 液状化対策・市街地整備班 西村隆班長「有効性を見極めて今後の本工事につなげたい」射水