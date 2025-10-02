南海キャンディーズ山里亮太（48）が、1日深夜放送のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に出演。人気歌手に対する“上からのアドバイス”を反省した。オープニングトーク後、3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」を選曲した。山里は先月30日に行われた、同曲のリリース記念TikTokライブの進行役を務めており「本当にあの3人が仲いいのよ。わっちゃわちゃしてて」と楽しげに回想。また「30分くらいの生