タレントで女優のかとうれいこ（56）が2日、インスタグラムを更新。写真週刊誌「フライデー」の表紙を飾ったと告知した。かとうは27年ぶりとなる写真集「AROUND」の発売を3日に控え「FRIDAY■表紙.巻頭を担当させていただいております。本日発売！」（■はオーストラリア国旗）と書き出し、ワンピース型の水着に薄緑色のシャツを羽織っている写真を公開。「表紙年齢、記録更新だそうです何も言わず、買ってください」と訴えた。