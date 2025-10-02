新潟市で2日、住居侵入・強盗未遂の容疑で51歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは新潟市中央区に住む無職の男（51）です。警察によりますと男はことし9月23日午後8時半前、新潟市中央区内の一般住宅に包丁を携えて侵入し、住人の80代男性に包丁を突き付け「金を出せ」と言い現金を奪おうとしましたが、男性に抵抗されたため逃走していました。男性にケガはありませんでした。男性が110番通報し事件が発覚。警察が捜査する中で、