カンタス航空は、2027年に導入する予定の新制服を発表した。2014年以来の大規模リニューアルで、エアバスA321XLR型機20機の追加導入や「プロジェクト・サンライズ」の準備と並行して進める。デザインにはレベッカ・ヴァランス氏を起用し、制服を着用する17,500人以上の従業員を対象に行った調査で得た耐久性・機能性・着心地の意見を反映させる。