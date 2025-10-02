JR九州は、「JQ CARD おでかけネットパス」を10月1日から2026年3月31日まで設定する。有効期間は連続2日で、JR九州の新幹線と特急列車の自由席、普通・快速の自由席が乗り放題。きっぷの種類は北部九州版（11,300円、小児5,650円）と全九州版（22,800円、小児11,400円）。販売期間は9月1日から2026年3月29日までで、発売は「JR九州インターネット列車予約」に限り、利用日の前日まで購入できる。決済はJQ CARDのみとする。利用除外