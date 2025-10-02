海鮮やスイーツなど北海道のグルメを集めた物産展が、2日から金沢市のデパートで始まりました。金沢市の香林坊大和で始まった「秋の大北海道展」会場には贅沢な海の幸が楽しめる弁当や、見た目も楽しめるスイーツなど、北陸初出店の2店舗を含む45の店がずらりと並びます。札幌市の「雪美堂」は、北海道産の生クリームをたっぷり使った生ドーナツが特徴で人気を集めていました。訪れた人は…「毎回ある度に来ています。ソフトクリー