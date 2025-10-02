俳優の唐沢寿明さん（62）と山口智子さん（60）が2日、所属する研音の公式サイトを通じて、12月末日をもって事務所を退所することを発表しました。唐沢さんと山口さんは、連名でコメントを発表。2人とも還暦を迎えた節目で「原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたい」と決意したこと、2026年1月から新会社『TEAM KARASAWA』を発足し、活動していくことを明かしています。■唐沢寿明、山口智子連名でのコメント全文皆さまへご報告い