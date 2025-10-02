LDHは、2日までに公式サイトを更新。同社所属のMIYAVI、EXILE AKIRAが出演予定だった『WATERBOMB 2025 Hong Kong』が開催延期になったことを伝えた。【写真】ブラックコーデに身を包んだAKIRA同サイトでは、「主催：PULSE KINGDOM, PULSE RECREATION」の名義で、「※『WATERBOMB 2025 Hong Kong』公演延期のお知らせ※」と題し、「先週、香港および周辺地域を襲った台風「Ragasa」により被害や影響が発生し、改めてイベントに