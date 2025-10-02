岩国労働基準監督署はクレーンに荷物をつるす玉掛け業務で必要な資格を持たない従業員に作業を行わせたとして岩国市に事業所を置く食品会社を書類送検しました。労働衛生安全法違反の疑いで書類送検されたのは岩国市で食料品の製造・販売を行う会社と代表取締役（63）です。岩国労働基準監督署によりますとことし1月、工場内で鉄製のかごをクレーンで吊り上げる玉掛け業務で必要な資格を持たない従業員に作業を行わせ