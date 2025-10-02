「フレッシュネスバーガー」を展開するフレッシュネス(横浜市西区)は 10月8日から、夜の時間帯の新たな施策「フレバル」を実施するほか、カフェタイムの需要を掘り起こすべくコーヒーの刷新に加え、新メニュー「スコーンサンド」を投入する。「フレバル」は、16時以降にアルコールを1杯税込 290円で提供するほか、アルコールを含めたドリンクとおつまみになるフードのセットを税込650円から提供するというもの。新たな来店客を掘り