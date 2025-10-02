「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（2016-）のジム・ホッパー役やのレッド・ガーディアン役などで知られるデヴィッド・ハーバーが、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）のトニー・ギルロイが監督を務める『ベヒーモス！（原題：Behemoth!）』に出演交渉中であることが明らかとなった。交渉が締結すれば、『ファンタスティッ