メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県のJA鈴鹿の職員が、顧客から預かった金、約9400万円を着服していたことがわかりました。 JA鈴鹿によりますと、支店勤務の30代男性職員は2022年9月から今年8月にかけ、顧客、約20人から預かった定期積金掛け金や定期貯金の解約金、約9400万円を着服しました。 着服した金は競馬に使っていたということで、男性職員は9月17日付で懲戒解雇処分となっています。 JA鈴鹿は、被害にあった