北朝鮮の金正恩総書記は１日、中国の建国76周年に際し、習近平国家主席に祝電を送った。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩氏は祝電で「国際情勢がいかに変わろうとも伝統的な朝中友好を絶え間なく深化・発展させるのは、わが党と共和国政府の不動の立場」だと表明。「共に戦略的意思疎通と協力を緊密にし、朝中友好・協力関係を新時代の要求と両国人民の志向と念願に即して一層強化し発展させ、地域と世界の平和と安定を守るために共同