英国のラグジュアリーカーブランドであるアストンマーティンは、シャンパーニュ・ボランジェを公式シャンパン・パートナーとして迎えることを発表した。今後は、世界各地で開催されるアストンマーティンの主要体験やVIPイベント、グリッドで勝利を祝う場面から特別披露会で祝杯を挙げる際まで、様々なシチュエーションで登場することになるという。伝統とサヴォアフェール (savoir-faire) に対する深い敬意、職人技への絶え間ない