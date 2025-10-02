各地でクマによる人身被害が後を絶ちません。しかし実際のところ、クマはどのようにして人を襲うのでしょうか？ 今回は編集プロダクション・風来堂の著書『ドキュメントクマから逃げのびた人々』から一部を抜粋し、実際にクマに襲われた当事者の生の声をご紹介します。【写真】岩泉町で採れたフキノトウ。楽しいはずの山菜採りが…* * * * * * *山の幸を採取販売する「原生林の熊工房」日本は周囲を海に囲まれた島国でありながら