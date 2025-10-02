千葉ロッテマリーンズはレギュラーシーズンホーム最終戦である10月5日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、14時試合開始）で、試合終了後に最終戦セレモニーを実施すると発表した。セレモニーでは、今シーズンの振り返り映像の放映やあいさつ、監督・コーチ・選手による場内一周、サインボールの投げ込みなどが行われる。