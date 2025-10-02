きょうは関東や東海を中心に広く晴れるでしょう。北陸は午前中、にわか雨の所がありましたが、午後は日差しの届く所が多くなりそうです。北日本も日差しが出ますが、日本海側は狭い範囲で通り雨がある見込みです。関東甲信の山沿い、関東北部の平野部も午後は、にわか雨の可能性があります。西日本は次第に雲が広がり、夜は九州の一部で雨が降りだすでしょう。けさは関東から九州で今シーズン一番の涼しさとなりましたが、これでだ