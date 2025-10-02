2025年10月2日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、秋の2時間スペシャル。「秋のディスカバ大豊作祭り！」と「大油揚げエキスポ2025」の2本立てでケンミンの秘密をたっぷり紹介する。【写真】湘南エリア出身の今井翼も大好きだという人気店のカレーとは…前半は「秋のディスカバ大豊作祭り！」。まずは『いとしのカリー神奈川県民の真実』と題し、国民食とも言えるカレーに注目。「地元で愛され