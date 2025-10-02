Image: Google Japan Blog まさかのロータリー式に先祖返り。2016年のエイプリルフールにお目見えした「日本語入力 物理フリックバージョン」を皮切りに、魚へんの漢字を散りばめた「湯呑み型Gboard｣や、長さ1.65mの一列キーボード、1年前には裏表のない無限キーボードと、謎の進化が止まらないGoogle（グーグル）の変態キーボードたち。またしても101キーボードにちなんだ10月1日に、愉快な