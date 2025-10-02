国家外貨管理局が9月30日に発表したデータによると、2025年6月末現在、中国の人民元建て・外貨建てのすべての対外債務の残高は、同年3月末に比べて0．6％減とやや減少して2兆4368億ドル（約358兆円）になった。新華社が伝えた。同局の副局長兼報道官の李斌氏は、「中国の対外債務をめぐる状況は安定しており、規模が基本的に安定している」と説明した。対外債務の通貨建てを見ると、人民元建てが52．1％を占め、2025年3月から横ば