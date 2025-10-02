6回に適時打…次打席でPO初の申告敬遠【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で出場。7回1死二塁でプレーオフ初の申告敬遠を受けた。本拠地がブーイングに包まれた。7回1死二塁の第5打席。レッズのテリー・フランコーナ監督は指を4本立てて歩かせることを選択した。プレーオフでは自身初の