福岡県警八幡東署は2日、北九州市八幡東区前田2丁目の路上で1日午後7時半ごろ、帰宅中の男子生徒が見知らぬ男から「そこの君」と呼び止められ、手に持っていたタバコのようなものを「これ吸っていかない」と声かけされる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜50歳くらい。眼鏡を着用してジャージーのような黒っぽい服装をしていたという。