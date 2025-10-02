10月１日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第２節が開催され、ヴィッセル神戸と金森健志を擁するメルボルン・シティが激突。終了間際の90＋４分に汰木康也が決勝点を挙げ、ホームの前者が１−０で連勝発進した。今夏にアビスパ福岡からメルボルン・シティに移籍し、31歳にして初の海外挑戦を果たした金森は、10番を背負って85分までプレー。ただ、得点を奪えず、チームは敗れた。試合後、金森