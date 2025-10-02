10月1日午後、静岡県島田市で自転車と軽乗用車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた90歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】軽乗用車と自転車が衝突、自転車の男性が死亡した事故現場＝静岡・島田市 1日午後1時頃、島田市稲荷の市道交差点で、東に向かって走っていた自転車と北に向かって走っていた軽乗用車が衝突しました。 警察によりますと、この事故で自転車に乗っていた近くに住む男性（90）が胸などを強く打ち、