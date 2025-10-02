記録的な大雨から一夜明けた北海道白老町では、１０月２日も一部の地域が冠水していて、町の職員などが排水作業を続けています。大雨から一夜明けた白老町。役場の職員などが会社の敷地内にたまった雨水の排水作業に追われていました。１日の道内は、南から湿った空気が流れ込んだ影響で、白老町森野で６時間で３２７ミリと観測史上最大の記録的な大雨となりました。役場によりますと、現在も一部の町道などが通行止めになっていま