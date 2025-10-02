キャリアデザインセンターが運営する「女の転職type」は9月30日、「実家暮らし」についての調査結果を発表した。調査は2025年8月7日〜8月22日、働く女性484名を対象にインターネットで行われた。○約4割が実家暮らしで、20代の割合が最も多い実家で暮らしてる?現在実家で暮らしているか聞いたところ「はい」36.8%、「いいえ」63.2%だった。およそ3人に1人が実家で暮らしていることがわかった。実家で暮らしてる?(年齢別)年齢別で見