「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第５打席で申告敬遠で歩かされた。５点差の状況ながら異例のジャッジに本拠地はブーイングに包まれた。先頭のロハスが内野安打で出塁すると、続くロートベットがきっちりと送りバントを決めて走者を二塁へ送った。するとフランコーナ監督は敬遠を指示。本拠地は大きなブーイングに包まれた。すると続く