後藤真希の全国ツアー『後藤真希 LIVE 2025 〜The☆Collection〜』のファイナル公演が、9月27日に埼玉・ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催された。【ライブ写真】キュート！満面の笑みでファンにあいさつする後藤真希同公演は、後藤にとってデビュー25周年イヤーの締めくくりであると同時に、10月15日にリリースされる企画アルバム『COLLECTION』を冠したライブとなった。ソロアーティストとして再び