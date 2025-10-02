「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、七回途中２失点で降板。先発投手の責任をしっかりと果たした。今季最多１１３球の熱投だった。ハイライトは六回だった。３連打で無死満塁と絶体絶命のピンチを招いた。ここでヘイズは遊撃へのゴロを放ち、ベッツがバックホームしてフォースアウトに。続くスチュワートの打席ではロートベ