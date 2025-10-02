説明を聞きながら釧路湿原周辺にある大規模太陽光発電所の建設予定地を視察するアルピニストの野口健さん（中央）＝2日午前、北海道釧路市北海道・釧路湿原国立公園の周辺で大規模太陽光発電所（メガソーラー）の設置が相次ぐ中、アルピニストの野口健さんが2日、釧路市の設置予定地を視察に訪れ「（設置を食い止める動きを）全国に広げていきたい」と述べた。野口さんは交流サイト（SNS）で、湿原の希少な野生生物や環境への悪