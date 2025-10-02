フリーアナウンサーの高橋真麻（43）が、娘とのおそろいコーデを披露し、反響を呼んでいる。【映像】高橋真麻と5歳長女のおそろいコーデ2018年12月に一般男性と結婚し、5歳の長女、2歳の長男がいる高橋。これまでブログで、子どもたちとお花見に行ったことや、広々とした自宅の庭にプールを設置したことなど、家庭での日常を発信してきた。5歳長女とのおそろいコーデに反響2025年9月29日の投稿では、「久々に娘とおそろい。