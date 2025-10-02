放送作家でタレント野々村友紀子（51）が1日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夫でお笑いコンビ2丁拳銃の川谷修士（51）にイラッとする瞬間を明かした。番組では「秋の愚痴祭り」として、野々村は「全部言わないと伝わらない夫」というテーマでトークをした。野々村は「大阪仕事行ってて、まぁまぁ疲れてる、新幹線の中でご飯作ったら間に合うけどちょっとしんどいな、修士くん家おるな〜と思って