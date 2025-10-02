◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）１週前追い切り＝１０月２日、栗東トレセン昨年の朝日杯ＦＳ勝ち馬で、今回が秋初戦となるアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は坂路で追い切られ、５１秒４―１２秒２と力強く脚を伸ばした。「しまいはしっかりやりました。休み明けという感じはありますが、テンションを考えると、始動戦としてはちょうどいいぐらいじゃな