俳優・唐沢寿明と妻で女優の山口智子が、所属事務所「研音」を夫婦そろって年内で退所することを２日、同社公式サイトで発表した。夫婦が同時に大手事務所から独立するのは異例で、今後の動向に注目が集まる。唐沢と山口はデビューまもない１９９０年ごろから同社に所属し、トレンディードラマなど数々の話題作に出演。山口がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（８８年）での共演をきっかけに、９５年