巨人の育成・直江大輔投手が２日、来季の契約を結ばない旨を通知された。松商学園から１８年ドラフト３位で入団。２０年にプロ初登板を果たすと、２２年にプロ初勝利を飾った。昨季は１軍登板がなく、１０月に戦力外通告を受けたが、１１月に育成再契約。同月に右肘のクリーニング手術を受けていた。今年は４月に３軍戦で実戦復帰したが、１、２軍での登板はなかった。この日球団から通達を受け、「もともと去年一回クビにな