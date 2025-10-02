女優で歌手の故神田沙也加さんのＸ（旧ツイッター）、インスタグラムが２日、更新され、ネットユーザーが神田さんの誕生日を祝福したことに感謝の声明を発表した。１０月１日は神田さんの誕生日。声明は、故人が生前所属した芸能事務所「ファンティック」名義で出された。「神田沙也加の３９歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます」と感謝。「たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っているこ