巨人は２日、高橋礼投手、乙坂智外野手と育成の直江大輔投手、三浦克也投手、大城元外野手の計５選手に来季の契約を結ばない旨を通知したと発表した。高橋礼は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。移籍１年目の昨季は開幕ローテに入ると４月７日・ＤｅＮＡ戦で１０８６日ぶりの白星を挙げるなど、１１試合に登板し２勝２敗、防御率３・６６だった。プロ８年目の今季は１軍登板なし。イースタンでは３３試合に登板し６