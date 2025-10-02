10月2日は「豆腐の日」。ということで、今日の食卓は豆腐を主役に！カリッと揚げ焼きにした豆腐とれんこんを、甘辛い煮汁でからめた〈べっこう煮〉。揚げだしのような味わいながら、フライパンひとつで手軽に作れるのがうれしい一品。仕上げに添えるしょうがの香りが、食欲をぐっと引き立ててくれます。『豆腐のべっこう煮』のレシピ材料（2人分）木綿豆腐……1丁（約300g） れんこん……4cm（約125g） 貝割れ菜……1/2パック（約4