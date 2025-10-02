霧島市で2日あさ、運転していた男性が意識不明の重体です。 警察や消防によりますと2日午前8時ごろ鹿児島県霧島市隼人町見次の市道で車が道路わきの川に転落しました。 (記者)「目撃者によると車はカーブを曲がりきれず土手を飛び越え放物線を描くように落下」 車を運転していた70代の男性が病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 (通報した人)「ドンと音がして振り向いた時に車が宙を舞っていた。茂みがへこんで