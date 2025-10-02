日本郵便が配達員に飲酒の有無などを確認する「点呼」などを適切に行っていなかった問題で、国はを行いました。 この問題は国土交通省が4月から行った特別監査で、日本郵便の全国の営業所で配達員に行う「点呼」が実施されていなかったり、記録を改ざんしたりしていたことが確認されたものです。 国は全国111の郵便局に対し、一部の車両の使用を停止する行政処分をきのう1日、行いました。 このうち、鹿児島県内では長島町の鷹