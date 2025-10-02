文部科学省が認定した大分県内初の日本語教育機関が、2日佐伯市に開校しました。 佐伯市に新たに開校したのは「佐伯民際日本語学校」です。2日は記念の開校式が開かれました。 佐伯民際日本語学校 そのあと、1期生となるミャンマーからの留学生およそ10人が出席して入学式が行われました。県内に住む外国人の数は2025年6月時点でおよそ2万1000人と、2021年と比べるとおよそ1.8倍に増えています。