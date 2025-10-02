群馬県前橋市の小川晶市長が、既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題で、小川市長は2日午後に会見を行い、自身の進退については「しっかり考えたうえで判断したい」と述べ、明言しませんでした。また午前10時からおよそ2時間にわたって行われた市議会議員への説明会で、市議に対し支援者や弁護士と相談する時間をもらいたいと伝えたということです。