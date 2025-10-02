大分県宇佐、豊後高田、国東の3市が共同で整備する広域ごみ処理施設の事業者選定を巡り市長によるトップ会談が1日行われましたが今回も結論は出ませんでした。 この施設は宇佐市と豊後高田市、国東市が宇佐市内に整備し現在試運転が行われています。 豊後高田市長 供用開始は12月を目指していますが、運営を担う事業者の選定方法がいまだ決まっていません。 これまでの会議では価格や実績などの総合点で決める