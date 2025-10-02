レアル・マドリードで活躍するブラジル代表のビニシウス＝9月30日、アルマトイ（ロイター＝共同）サッカーのブラジル代表のアンチェロッティ監督は1日、日本代表との国際親善試合（14日・味の素スタジアム）に臨むメンバーを発表し、昨年の国際サッカー連盟（FIFA）男子最優秀選手のビニシウス（レアル・マドリード）ら26人を選出した。ロドリゴ（レアル・マドリード）やカゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）らも選ばれた