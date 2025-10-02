メジャーリーグのワイルドカードシリーズ第2戦。地区シリーズ進出に王手をかけたロサンゼルス・ドジャースは、山本由伸投手（27）が先発です。山本投手は立ち上がりデッドボールなどでランナーを背負いますが、4番バッターを平凡なライトフライに。しかし、これをテオスカー・ヘルナンデス選手がまさかの落球。二塁三塁のピンチを迎えました。そして続くバッターはライト前へ。初回に2点を失いました。日本時間1日に先頭打者ホーム