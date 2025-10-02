今回は、妊娠中つわりがひどい妻に、暴言を吐く夫のエピソードを紹介します。妊娠中の妻に対し、イライラが募り…「結婚して3年になる妻の妊娠が、最近発覚しました。で、妻は『つわりがひどい』と言って仕事をしょっちゅう休んでいるんですが、『病気でもないのに休むなんて』と正直思いますね。また妻は家事もさぼってばかりで、食事も作ってくれません。この前はイライラが爆発し、『家にいるなら掃除ぐらいしろよ！』と怒鳴っ