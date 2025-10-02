“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。9月30日（火）に放送された同番組では、再結成を発表したばかりのパンプキンポテトフライ・谷拓哉＆カムバック（元・山名大貴）がゲストで登場。すると、以前谷とユニットを組んでいた九条ジョーが、スタジオに突然現れ…。【映像】再結成したパンプキンポテトフライに九条ジョ